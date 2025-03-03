Российские удары по Украине: враг снизил применение ракет, но использовал рекордное количество дронов. Анализ за месяц

В феврале 2025 года было отмечено снижение количества российских ракетных ударов по Украине – как массированных, так и одиночных. Всего оккупационные войска применили 99 ракет разного типа и назначения. А вот что касается использования других средств поражения, дронов и барражирующих боеприпасов – тут армия страны-агрессора пошла на рекорд.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В течение последнего месяца зимы (как и в январе) российскими оккупационными войсками была проведена одна массированная ракетная атака по территории Украины – 1 февраля.

Тем не менее вести систематизацию примененных врагом средств поражения в феврале было непросто, поскольку в официальной статистике на протяжении месяца начиная с 11 февраля подавалась неполная информация. В частности, отсутствовали данные о количестве сбитых ракет либо уточняющая информация – какие модификации применялись для ударов и в каких количествах.

Именно по этой причине количество сбитых ракет учитывается только по фактическим данным, и стоит понимать, что окончательная цифра выше той, которая нам доступна для публикации.

Всего в феврале враг применил 99 ракет разного типа, из которых средствами противовоздушной обороны было перехвачено более 14, насколько можно судить из официальных сообщений, также минус четыре ракеты – из-за технических проблем.

В течение месяца применялась следующая номенклатура и количество ракет:

– Х-101/555/55 и 3М-14 "Калибр" – 29, из которых было сбито 6;

– Х-59/69 – 11, из которых сбита одна;

– 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 / баллистические неустановленного типа (НТ) – 28, из которых сбиты 7 ракет, а также 8 "Искандер-К";

– Х-22 – 10/2;

– Х-31П – 5/0;

– неизвестного типа – 8.

Как видим, основную часть несбитых ракет, как и ранее, составляют баллистические 9М723ОТРК "Искандер-М/К"/KN-23, а также Х-22/32. Как неоднократно упоминалось, перехват таких средств поражения возможен только посредством ЗРК Patriot или SAMP/T.

Как и в предыдущие месяцы, интенсивность применения 9М723/KN-23 не демонстрирует резких изменений в большую сторону, что обусловлено острой зависимостью от производства, на сегодняшний день составляющего примерно одну единицу готовой продукции в сутки.

В течение февраля ракетные удары преимущественно были сконцентрированы по Днепропетровской (3), Одесской (3), Полтавской (3) и другим областям.

Замечу, что количественное снижение ракетных ударов фиксируется второй месяц подряд и связано не только с техническими и технологическими проблемами, имеющими место в производстве и при подготовке к использованию ракет, но и системной работой Сил обороны Украины по нанесению ударов по инфраструктуре, напрямую связанной с организацией массированных актов террора по территории нашей страны.

Налеты "Шахедов", "Гербер" и прочих

В феврале 2025 года был установлен очередной абсолютный рекорд по применению дронов российскими оккупантами – 3907 единиц. Показатель попаданий составил 103, или около 3% от общего количества примененных дронов.

Считаю важным напомнить, что в это количество, помимо дронов-камикадзе Shahed-136, входят и дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги, более дешевые и предназначенные отвлекать внимание ПВО. В ходе оглашения официальной статистики их не разделяют на отдельные типы, а публикуют обобщенную информацию. Поэтому, когда говорится, что было применено 3907 дронов, это не все 100% дроны-камикадзе Shahed-136.

Тем не менее стоит отметить, что общая нагрузка на силы ПВО возрастает с каждым месяцем. Задача противника ясна – максимальное истощение нашей противовоздушной обороны. Поэтому показатель дронов для налетов с этой целью, думаю, будет продолжать расти.

Применение РОВ fpv-дронов

Российские оккупационные войска в феврале также резко нарастили применение fpv-дронов и установили новый абсолютный рекорд – более 17 тысяч!

В один из последних дней февраля также был зафиксирован суточный рекорд применения fpv-дронов – более 1150.

Стоит отметить, что резкий рост количества их применения российскими оккупантами отмечался и в январе, но в течение февраля катализация приняла просто угрожающие масштабы. Если в прошлом году средний показатель применения fpv-дронов составлял у РОВ 250-300 в сутки, то сейчас при хороших погодных условиях – до тысячи и более.

Для особо паникующих граждан, не любящих вчитываться в текст и думать: речь идет именно о применении, а не о поражении. Иными словами, дрон был запущен, применен, а вот поразил ли он в результате цель – неизвестно.

Тем не менее тенденция во всех отношениях крайне негативная. И не только в этой категории.

ББ "Ланцет"

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" в феврале вновь вышел на арену активного применения.

После многомесячной стагнации, когда ББ "Ланцет" применялся по 2-3 в сутки, а порой вообще не было ни одного по несколько дней подряд, в прошлом месяце получился рекорд – более 200 единиц.

Возвращение ББ "Ланцет" на поле боя добавляет проблем – особенно с учетом того, что, помимо этого средства поражения, очень активно применяются ударные дроны "Молния-2" и "Привет-82".

Выводы

В феврале российские оккупационные войска фактически не проводили системных массированных ракетных ударов по нашей стране – к таковым можно отнести разве что удар на 1 февраля. Но РОВ масштабировали налеты дронов на тыловую Украину.

В феврале Воздушные силы ВСУ и все приданные подразделения испытали одну из самых серьезных нагрузок, вызванную массовыми налетами дронов противника. Очевидно, что в попытке истощить средства ПВО оккупанты будут эту практику продолжать и наращивать.

В зоне боевых действий отмечается стремительное наращивание применения врагом fpv-дронов, что подтверждает довод об отсутствии снижения поставок данной продукции из Китая, несмотря на некие введенные Пекином ограничения.

Исходя из складывающейся ситуации, можно сделать вывод, что в сложном положении технической и технологической деградации Россия решила больше концентрировать внимание не на массированных ракетных ударах, а максимально масштабировать применение более дешевых средств – как по тыловой Украине, так и по линии боестолкновения.