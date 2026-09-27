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Оккупанты нанесли удары по Запорожской области: есть погибшие и раненые. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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Последствия ударов войск РФ в Камышевахе и Новотаврийском
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В ночь на 27 сентября российские войска продолжили терроризировать Запорожскую область. Под вражескими ударами оказались, в частности, Камышеваха и Новотаврийское.

Погибли три человека, еще четверо гражданских получили ранения. О последствиях вражеских ударов рассказал глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Последствия вражеских ударов по Запорожской области

Около 3 часов ночи Семикин рассказал об атаке войск РФ на Камышеваху: там враг нанес удар по жилой застройке.

Россияне нанесли удар по поселку Камышеваха

"Россияне убили мужчину в Камышевахе. Еще одна женщина ранена. Враг нанес удар по поселку. Один дом разрушен, еще несколько рядом повреждены. Обычные дома. Обычные люди. И снова российский удар", – написал чиновник в 02:45.

Под ударом оказались жилые дома

Уже через полчаса стало известно, что пострадали четыре человека: женщина и трое мужчин.

Один дом полностью разрушен
Есть погибший и пострадавшие

Кроме того, под ударом врага оказался населенный пункт Новотаврийское: там погибли два человека.

"Враг нанес удар по автомобилю, который ехал по селу. Машина загорелась. Погибли мужчина и женщина", – сообщил Семикин в 04:07.

Поврежденный автомобиль

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне, 26 сентября, оккупанты нанесли удар по городу Запорожье.

Разрушен дом. Под его обломками спасатели обнаружили тела двух погибших женщин. Мужчина и маленький мальчик получили ранения.

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