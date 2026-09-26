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Оккупанты ударили по Запорожью: под завалами погибли два человека. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
948
Спасатели ищут под завалами разрушенного дома двух женщин
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Утром 26 сентября Россия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки был разрушен частный дом.

Под завалами оказались две женщины, они погибли. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о последствиях вражеского удара по Запорожью

Около 6 часов утра чиновник рассказал, что российские войска нанесли несколько ударов по областному центру.

"Тяжелее всего сейчас – в одном из частных домов. После удара там пожар. Предварительно, под завалами двое людей. Очень надеемся, что они живы", – писал Семикин в 05:51.

На месте удара сразу же были начаты поисково-спасательные работы. Спасатели разбирали завалы разрушенного дома, ища под ними людей.

Поисково-спасательные работы на месте удара
Поисково-спасательные работы на месте удара
Поисково-спасательные работы на месте удара

Хороших новостей, на которые надеялся чиновник, этим утром не было.

В 06:37 из-под завалов дома извлекли тело погибшей женщины.

Поиски второго человека завершились через считанные минуты: вторую женщину также обнаружили мертвой.

Россия убила двух женщин в Запорожье

"За каждой цифрой в сводке – чья-то жизнь. Чья-то мама. Чья-то жена. Чья-то семья. Сегодня в Запорожье мы потеряли двух женщин – Людмилу и Василину. Они погибли под завалами дома после российского удара. Россияне лишили мужчину жены и матери, а его трехлетнего сына Артема – мамы и бабушки. Этого не вернуть. Не исправить. Не компенсировать. Искренние соболезнования семье и близким Людмилы и Василины. Сил пережить то, что не должна переживать ни одна семья", – написал глава Запорожской ОВА.

Мужчина и маленький сын одной из жертв российского удара получили ранения.

"Утром российские беспилотники атаковали город. Погибли две женщины, пострадали 38-летний мужчина и 3-летний мальчик. Число пострадавших уточняется. Разрушен частный дом, повреждены жилые дома, торговые помещения, автомобили и фасад учебного заведения. Возникли пожары", – сообщили в ГСЧС.

В частности, россияне обстреляли один из городских рынков.

По состоянию на 08:19 пожары были ликвидированы, аварийные работы завершены.

Последствия обстрела на одном из городских рынков
Последствия обстрела на одном из городских рынков
Последствия обстрела на одном из городских рынков
Последствия обстрела на одном из городских рынков
Последствия обстрела на одном из городских рынков
Последствия обстрела на одном из городских рынков

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября Россия атаковала торговый центр в Запорожье. На месте удара вспыхнул ужасный пожар.

Также Россия нанесла удар по самому старому корпусу Запорожского национального университета. Там тоже бушевал огонь.

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