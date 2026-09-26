Оккупанты ударили по Запорожью: под завалами погибли два человека. Фото и видео

Утром 26 сентября Россия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки был разрушен частный дом.

Видео дня

Под завалами оказались две женщины, они погибли. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о последствиях вражеского удара по Запорожью

Около 6 часов утра чиновник рассказал, что российские войска нанесли несколько ударов по областному центру.

"Тяжелее всего сейчас – в одном из частных домов. После удара там пожар. Предварительно, под завалами двое людей. Очень надеемся, что они живы", – писал Семикин в 05:51.

На месте удара сразу же были начаты поисково-спасательные работы. Спасатели разбирали завалы разрушенного дома, ища под ними людей.

Главные истории дня

Хороших новостей, на которые надеялся чиновник, этим утром не было.

В 06:37 из-под завалов дома извлекли тело погибшей женщины.

Поиски второго человека завершились через считанные минуты: вторую женщину также обнаружили мертвой.

"За каждой цифрой в сводке – чья-то жизнь. Чья-то мама. Чья-то жена. Чья-то семья. Сегодня в Запорожье мы потеряли двух женщин – Людмилу и Василину. Они погибли под завалами дома после российского удара. Россияне лишили мужчину жены и матери, а его трехлетнего сына Артема – мамы и бабушки. Этого не вернуть. Не исправить. Не компенсировать. Искренние соболезнования семье и близким Людмилы и Василины. Сил пережить то, что не должна переживать ни одна семья", – написал глава Запорожской ОВА.

Мужчина и маленький сын одной из жертв российского удара получили ранения.

"Утром российские беспилотники атаковали город. Погибли две женщины, пострадали 38-летний мужчина и 3-летний мальчик. Число пострадавших уточняется. Разрушен частный дом, повреждены жилые дома, торговые помещения, автомобили и фасад учебного заведения. Возникли пожары", – сообщили в ГСЧС.

В частности, россияне обстреляли один из городских рынков.

По состоянию на 08:19 пожары были ликвидированы, аварийные работы завершены.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября Россия атаковала торговый центр в Запорожье. На месте удара вспыхнул ужасный пожар.

Также Россия нанесла удар по самому старому корпусу Запорожского национального университета. Там тоже бушевал огонь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!