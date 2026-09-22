Россия атаковала торговый центр в Запорожье: разразился ужасный пожар. Фото и видео
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Вечером 22 сентября Россия атаковала торговый центр "Амстор" в Южном микрорайоне Запорожья. После попадания в здание вспыхнул пожар, а впоследствии стало известно о двух раненых мужчинах.
В ОВА сообщили, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Сначала информация о раненых не поступала, однако позже её обновили.
"Враг атаковал Запорожье. Удар нанесен по торговому центру. В результате попадания возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", — сообщили в официальном Telegram-канале сопредседателя Совета обороны Запорожской области.
В Запорожской ОГА также отметили, что удар пришелся по торговому центру в Южном микрорайоне. По словам Михаила Семикина, на момент первого сообщения информации о пострадавших не было.
На обнародованных кадрах видно, что после удара загорелась крыша торгового центра. На месте работают соответствующие службы.
Сначала сообщалось, что обошлось без раненых. Однако позже информацию уточнили — медики оказывают помощь двум мужчинам, пострадавшим в результате вражеского удара.
Как писал OBOZ.UA, ранее Силы обороны поразили самоходную пусковую установку российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" на Запорожском направлении. По вражеской технике нанесли удары беспилотники "Дартс" и "Котигорошко".
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