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На Запорожском направлении Силы обороны поразили пусковую установку российского ЗРК "Бук-М1". Видео

Надежда Данищук
War
2 минуты
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Вражескую технику уничтожили бойцы 1-й ОШП
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Силы обороны Украины поразили самоходную пусковую установку российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" на Запорожском направлении. По вражеской технике нанесли удары беспилотники "Дартс" и "Котигорошко" в рамках совместной работы беспилотной составляющей 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.

Об этом сообщил 1-й ОШП в Facebook, опубликовав видео поражения российской пусковой установки. В подразделении отметили, что украинские военные продолжают уничтожать средства российской противовоздушной обороны на этом направлении.

Ударные дроны поразили российский "Бук-М1"

По данным 1-го ОШП, самоходную пусковую установку российского ЗРК "Бук-М1" обнаружили и поразили украинскими ударными беспилотниками "Дартс" и "Котигорошко".

В полку отметили, что операция стала совместной работой беспилотной части подразделения. Военные опубликовали видео, на котором запечатлено поражение российской техники.

"Поражена пусковая установка российского ЗРК "Бук-М1". Это совместная работа беспилотной составляющей 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла", – сообщили в подразделении.

Самоходную пусковую установку российского ЗРК «Бук-М1» оккупанты спрятали в зарослях.
Ударные беспилотники «Дартс» и «Котигорошко» провели стрельбу по вражеской технике.

Как Россия использует советский "Бук-М1"

"Бук-М1" – советский зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями. В частности, он может применяться для поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Уничтожение таких систем напрямую влияет на способность российской армии прикрывать свои позиции и важные военные объекты от украинских ударов.

Карта боевых действий на Запорожском направлении

"Прореживаем вражескую ПВО"

В 1-м ОШП подчеркнули, что поражение российской пусковой установки является частью системной работы по уничтожению вражеской противовоздушной обороны.

"Прореживаем вражескую ПВО. Продолжение следует", – заявили в подразделении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении украинские военные хитростью освободили сослуживцев из плена. Командование вышло на связь с противником и, применив психологический прием, убедило отпустить украинских бойцов в обмен на возможность отойти по "зеленому коридору".

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