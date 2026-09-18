"Уже стало тенденцией": в разведке Эстонии назвали потери армии РФ каждую неделю

Потери российской оккупационной армии в войне, развязанной против Украины, третью неделю подряд превышают 10 тысяч человек. Они опережают темпы набора новых военнослужащих.

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Об этом сообщил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг во время регулярного брифинга Министерства обороны страны. Его цитирует ERR.

Россия теряет больше военных, чем успевает набирать

Кивисельг отметил, что средние ежедневные потери российских войск на этой неделе составили около 1600 военнослужащих, то есть за неделю они превысили 11 тысяч.

Глава разведки Эстонии подчеркнул, что такая динамика повторяется уже третью неделю подряд. По его словам, это свидетельствует о тенденции, при которой российская армия теряет на поле боя больше военных, чем может восполнить за счет нового набора.

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"Третью неделю подряд Россия теряет более 10 000 военнослужащих (включая раненых и убитых). Среднесуточные потери на этой неделе составляют около 1600 человек, то есть за неделю потери достигли чуть более 11 000. Таким образом, сохраняется тенденция, при которой Россия теряет на поле боя больше военнослужащих, чем способна привлечь в ряды армии", — отметил полковник.

Эстонский разведывательный центр также проанализировал ситуацию на фронте и отдельно отметил успехи Украины в Донецкой области.

По словам Кивисельга, Украина впервые обнародовала данные о своей контрнаступательной операции в направлении Лимана, в ходе которой было освобождено и зачищено около 85 квадратных километров территории.

"Украинские операции в Донецкой области в настоящее время продолжаются", — отметил руководитель разведывательного центра.

Украина продолжает наносить удары по российской нефтяной и военной инфраструктуре

Среди других успехов украинских операций Кивисельг перечислил удары по российским нефтяным объектам в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане.

Отдельно он упомянул удар по порту Махачкалы на Каспийском море, атаки на химические предприятия в Пермском крае и Волгоградской области, а также поражение завода по производству дронов в Ростовской области.

Украинские силы также наносили удары по военным объектам. В частности, речь идет об атаках на аэродромы в Ростовской области, российские системы противовоздушной обороны и пусковые площадки, где хранились дальнобойные беспилотники, в Ростовской и Орловской областях.

По словам Кивисельга, масштабы повреждений этих объектов еще устанавливаются.

"Но украинцам, вероятно, удалось либо вывести из строя, либо повредить некоторые летательные аппараты, и то же самое касается вертолетов", — добавил полковник

Удары по НПЗ ухудшают состояние российской нефтепереработки

Отдельно руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии сослался на данные Международного энергетического агентства. По оценке МЭА, состояние российских нефтеперерабатывающих заводов ухудшилось из-за украинских ударов на большие расстояния, а международные санкции затрудняют ремонт поврежденного оборудования.

По прогнозу агентства, в течение следующих 18 месяцев мощности российской нефтепереработки будут оставаться примерно на 30% ниже, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Эстонии готовы немедленно закрыть границу с Россией, если Москва объявит всеобщую принудительную мобилизацию, что создаст угрозу для балтийской страны. Правительство Эстонии готовится к различным вариантам развития событий.

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