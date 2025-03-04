'Думают, что делать дальше': ВСУ фиксируют снижение активности россиян на фронте в первые дни марта

В первые трое суток марта давление российских войск в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" несколько уменьшилось. Вероятно, оккупанты приходят в себя от потерь и готовятся к следующим действиям.

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Ситуацию на фронте прокомментировал спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. В понедельник, 3 марта, он выступил в эфире телемарафона.

Сравнивая активность россиян в феврале и начале марта, он отметил: "Вообще тенденция первых трех суток [месяца] – к некоторому уменьшению. Пока не буду забегать вперед, но определенное уменьшение есть".

В феврале захватчики на ключевых направлениях, в том числе на Покровском, не достигли поставленных целей. В то же время они понесли большие потери.

"Поэтому сейчас, я думаю, они могут отходить от этих потерь и думать, что делать дальше", – предположил Трегубов.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, во вторник, 3 марта (по состоянию на 22:00), в Украине произошло 91 боевое столкновение:

– на Харьковском направлении враг пытался продвинуться в сторону Бочкового и Красного;

– на Купянском противник проводил штурм в районе Загрызового;

– на Лиманском захватчики 13 раз атаковали неподалеку от Новолюбовки, Ивановки и Ямполевки;

– на Северском направлении – в районе Белогоровки;

– на Краматорском зафиксировано три вражеских штурма в районе Часова Яра и в сторону Ступочек и Предтечиного;

– на Торецком россияне атаковали 13 раз, основные усилия оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Крымское и Торецк;

– на Покровском – атаковали 19 раз неподалеку от населенных пунктов Александрополь, Лисовка, Луч, Даченское, Преображенка, Котлино, Улакли, Андреевка;

– на Новопавловском направлении враг атаковал восемь раз вблизи Константинополя, Бурлацкого и Скудного;

– на Гуляйпольском направлении захватчики пытались совершить наступление в направлении Привольного;

– на Ореховском направлении было четыре атаки противника в направлении Степного и вблизи Нестерянки;

– в Курской области РФ украинские воины отразили 29 вражеских атак;

– на Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Как ранее писал OBOZ.UA, в феврале 2025 года было отмечено снижение количества российских ракетных ударов по Украине – как массированных, так и одиночных. Всего оккупационные войска применили 99 ракет разного типа и назначения. А вот что касается использования других средств поражения, дронов и барражирующих боеприпасов – тут армия страны-агрессора пошла на рекорд.

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