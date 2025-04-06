Дети несут игрушки погибшим друзьям: в Кривом Роге чтят память жертв атаки. Видео

В Кривом Роге местные жители приносят цветы и мягкие игрушки на детскую площадку, возле которой попала российская ракета с кассетной боевой частью, в память о погибших детях 4 апреля. Из-за удара погибли девять детей в возрасте от 3 до 17 лет.

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Игрушки и цветы с черными лентами размещают на качелях, песочнице, скамейках и горках. Об этом сообщила журналистка Кристина Бердинских в Facebook.

"Дети несут игрушки убитым детям", – написала она.

Воскресенье, 6 апреля, объявлено днем траура по погибшим невинным жертвам российской атаки по Кривому Рогу. 7, 8, 9 апреля – дни траура в городе. В Киеве в этот день допустили государственные флаги и запретили проводить развлекательные мероприятия.

Вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета попала в жилмассив, а взрыв произошел рядом с детской площадкой. Погибли 19 человек, из них девять детей.

По состоянию на утро 6 апреля количество пострадавших возросло до 75 человек. В том числе 37 человек с разными степенями ранения находятся в медицинских учреждениях, 19 – в тяжелом состоянии, в том числе четверо детей.

Ряд мировых лидеров осудили российскую атаку по Кривому Рогу, действия страны-оккупантки и выразили поддержку украинцам. Они подчеркнули, что Россия продолжает уничтожать Украину и не заинтересована в мире.

Российская пропаганда не стесняется цинично утверждать, что цель удара по Кривому Рогу – "военные в ресторане", где якобы проходило "совещание с командирами соединений и западными инструкторами". На самом деле, там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Как сообщал OBOZ.UA, госпожа США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на обстрел Кривого Рога, но не упомянула о России. Дипломатка лишь заметила, что войну нужно кончать.

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