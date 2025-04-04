Убитые дети были 'иностранными инструкторами': как в России оправдывают ракетный удар по Кривому Рогу

Страна-агрессор Россия утверждает, что целью циничной ракетной атаки по Кривому Рогу вечером 4 апреля якобы были "военные в ресторане". Мол, там происходило "совещания с командирами соединений и западными инструкторами".

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Соответствующее оправдание опубликовало министерство обороны РФ. Заявление ведомства практически слово в слово перепечатали популярные вражеские пропагандистские Telegram-каналы.

В сообщении МО РФ вообще не упоминается тот факт, что в результате обстрела погибли 16 мирных жителей, из которых шестеро – дети.

Мол, удар "ракетой в фугасном снаряжении" был совершен в 18:49 пятницы. Кремль назвал атаку "высокоточной".

Агрессор утверждает, что погибли "до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств". Также как "победу" пресс-служба минобороны противника подала повреждение около 20 автомобилей.

В комментариях пропагандистского ресурса RT многие читатели радовались гибели украинцев-гражданских. Незначительное количество россиян вообще намекали на "постановку". Только у нескольких комментаторов возникли вопросы к тому, как МО России объяснило удар, но большинство таких сообщений администраторы вражеского Telegram-канала оперативно удаляли.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 4 апреля войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог, убив 16 людей (в том числе шестеро несовершеннолетних). В городе повреждено около двух десятков многоэтажек, более 30 автомобилей, учебные учреждения, заведения общественного питания, гаражи.

Десятки гражданских получили ранения и травмы. В больнице по состоянию на 22:50 было двое тяжелых пациентов, это мальчики 8 и 9 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: последние российские обстрелы, удары по Кривому Рогу, по Херсону и т.д., не случайны – они наносятся оккупантами сознательно, и это лишь дополнительное свидетельство, что Россия не собиралась и не собирается соблюдать перемирие.

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