Вражеское министерство обороны цинично соврало о "совещании военных в ресторане" в Кривом Роге, пытаясь оправдать убийство гражданских. На самом деле 4 апреля в "Магеллане" (он же RosaMarine) собирался форум бьюти-бизнеса Golden Snitch, а также проходило празднование дня рождения.

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Указанный форум был анонсирован еще 24 февраля в Telegram-канале ассоциации "Союз бизнеса Кривого Рога", а также в публичных местных пабликах. Проекту "Система" представитель ассоциации сообщил: мероприятие в пятницу длилось около четырех часов, и большинство участников разъехались за 20 минут до удара.

Атаку противник совершил в 18:49. Собеседник "Системы" рассказал, что сам уехал за три-четыре минуты до взрыва. Ему известно, что под обстрел попали две девушки из числа участниц форума, одна из них жила неподалеку.

Также источник рассказал, что одновременно с форумом в ресторане проходил день рождения, на котором было много молодых людей и детей.

Добавим, что российская ракета "Искандер-М" в сам ресторан не попала – удар пришелся между жилой застройкой. Многие погибли на территории детской площадки.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты применили баллистическую ракету с кассетной боевой частью, рассчитанной на поражение большей площади и большего количества людей.

В минобороны РФ врали о "высокоточном" ударе по ресторану (ракетой якобы в фугасном снаряжении) и гибели "военнослужащих и офицеров иностранных государств".

Осторожно, в видео звучит нецензурная лексика!

Как ранее писал OBOZ.UA, в результате обстрела Кривого Рога 4 апреля погибли погибли 19 мирных жителей (в том числе девять детей), более 70 пострадали.

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