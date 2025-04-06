В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших: четверо детей в тяжелом состоянии

Число пострадавших увеличилось вследствие ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля возросло до 75 человек. 37 раненых находятся в больницах, 19 – в тяжелом состоянии, в том числе четверо детей. Двое детей – в крайне тяжелом состоянии.

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Об этом по состоянию на утро 6 апреля сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, ликвидация последствий обстрелов 4 апреля продолжается.

Пострадавших уже 75. 37 раненых – в больницах, 19 – в тяжелом состоянии, из них четверо детей.

Двое детей в Днепре – в крайне тяжелом состоянии.

Вилкул добавил, что врачи борются за жизнь всех раненых и оказывают необходимую помощь.

В Саксаганском районе штаб помощи будет работать в воскресенье с 8:00 до 18:00, в Довгинцевском районе можно обращаться в райисполком.

В штабе выдают необходимые строительные материалы: ОСБ (ориентированно-стружечная плита), пленку, рельсы и другие, принимают заявления на материальную помощь от города, рассказал чиновник.

Все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

Новых обстрелов в Криворожском районе ночью не последовало.

В то же время в Никопольском районе враг атаковал из артиллерии и дронами-камикадзе Никополь и Марганецкую громаду. Повреждены семь пятиэтажек, инфраструктура, магазин, авто, гараж. Обошлось без потерь.

Вилкул также сообщил, что 6 апреля по жертвам российского удара скорбят города и громады по всей Украине.

"Боль в сердцах миллионов людей... Ненависть к врагу... Спасибо всем главам городов, районов, общин, всем украинцам за поддержку нашего города. Украина единая и чужой беды не бывает. Вместе выстоим. И как бы ни было трудно – победим. А враг понесет наказание за каждую смерть украинцев, за каждую слезу матерей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, к вечеру 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка. Погибли 18 человек, в том числе девять детей, более семи десятков человек пострадали.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура. 6 апреля объявлен траур по всей Украине.

Жуткие кадры с места прилета в Кривом Роге шокировали мир, обстрел осудили ряд мировых лидеров.

В РФ цинично заявили, что якобы избивали по ресторану, где якобы "десятки военных" и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена погибших детей и рассказал, что "было всего несколько минут после запуска из района Таганрога" до прилета. Он подчеркнул, что остановить убийства украинцев и установить устойчивый мир можно только благодаря силе и согласованной работе партнеров.

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