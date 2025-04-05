'Было всего несколько минут после запуска из района Таганрога': Зеленский назвал имена детей, которых Россия убила ударом по Кривому Рогу. Видео

Президент Владимир Зеленский назвал имена детей, погибших от удара баллистической ракеты по Кривому Рогу 4 апреля. Попадание было в обычном районе рядом с детской площадкой, домам и магазинам.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что остановить убийства украинцев и установить длительный мир можно только благодаря силе и согласованной работе партнеров.

"Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита – 17 лет. Это дети, убитые ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу. Было всего несколько минут после запуска из района Таганрога на территории врага. Также погибли, к сожалению, 9 взрослых. Мои соболезнования всем родным и близким", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что от удара пострадали 62 человека, среди них 12 детей. Также есть тяжело раненые, врачи сейчас борются за их жизнь.

Кроме баллистики, оккупанты атаковали город ударными беспилотниками во время спасательной операции. В результате 7 человек получили ранения, 1 человек погиб.

"Просто не бывает глубже цинизма, подлости и ненависти к людям, чем те, которые Россия собой сейчас олицетворяет. Очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали. Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительницы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово "российская боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", – отметил Зеленский.

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