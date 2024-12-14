Командующего ОТГ 'Донецк' Александра Луценко уволили с должности – FT

Военное руководство Украины уволило командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" Александра Луценко. Ожидается, что его заменит бригадный генерал Александр Тарнавский, однако официального заявления на этот счет еще не было.

Видео дня

Луценко же получит другой пост в Сухопутных войсках ВСУ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова украинского чиновника.

Отмечается, что увольнение Луценко произошло на фоне продвижений российских оккупационных войск в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

"Украинские войска под командованием Луценко не смогли остановить масштабное наступление России, которое только за последний месяц охватило территорию размером примерно в половину Лондона", – говорится в статье.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил бригады ВСУ на Покровском направлении. Находясь там, он заявил, что командованию "приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения" российских захватчиков.

Российские войска значительно превосходят украинские по количеству живой силы, несмотря на значительные потери оккупантов на фронте. Украинские командиры, которые ведут бои в Донецкой области, рассказали FT, что иногда россияне преобладали в соотношении 8/1.

Что известно об Александре Тарнавском

С конца 2021 года Тарнавский был командиром оперативно-тактической группировки "Восток" в зоне ООС. 10 декабря 2021 года он получил звание бригадного генерала.

В октябре 2022 года генерал Тарнавский возглавил новосформированную оперативно-стратегическую группировку войск "Херсон" и руководил освобождением города и правобережья области.

В декабре ОСГВ получила новое наименование "Таврия". В течение 2023 года войска ОСГВ "Таврия" проводили контрнаступление в Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска изменили тактику штурмов на Покровском направлении, на котором сейчас критическая ситуация. Ранее захватчики штурмовали Покровск "в лоб", а теперь начали обходить город с флангов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!