Враг задействовал десятки единиц техники: на Северском направлении остановили самый большой за последний период штурм оккупантов. Видео

На Северском направлении украинские защитники успешно остановили один из самых больших штурмов врага за последнее время. Более 20 единиц техники и около сотни российских пехотинцев атаковали украинские позиции.

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В сюжете телеканала "Рада", что транслировали в эфире телемарафона, военнослужащие рассказали, как отражали наступление врага и уничтожали его технику. В остановке штурма принимали участие пограничники Луганского отряда бригады "Месть", 10-я горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" и 54-я механизированная бригада.

"Мы издалека увидели, что движется большая колонна техники, прямо сунет через поля на нашем направлении", – рассказал пилот БПЛА Луганского пограничного отряда "Месть" с позывным "Тео".

Защитники вспоминают, что тогда казалось, что только наша авиация не была задействована в борьбе, ведь все виды вооружения, тяжелая техника и пилоты БПЛА были направлены на отражение штурма.

"Мы как один организм все, и когда пошел штурм и наступление, я думаю, откуда те ракеты взялись, как начали со всех стволов лупить по ним. Оно все просто горело", – рассказывает начальник группы ПТРК Луганского пограничного отряда "Месть" с позывным "Соловей".

Слаженность, четкая координация и высокая готовность стали ключевыми факторами, позволившими остановить врага в том бою.

Сейчас враг не перестает идти на штурм на Северском направлении. Однако наши воины готовы и дальше давать ему достойный отпор.

Напомним, что в результате удара крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP по командному пункту в Марьино в Курской области РФ ликвидировано 18 российских оккупантов и 33 ранено. Среди них также северокорейские наемники. Кроме того, вероятно в число "двухсотых" или "трехсотых" попал российский генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября в Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow. ВСУ впервые ударили по военным объектам на территории России британскими крылатыми ракетами.

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