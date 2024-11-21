Ликвидировано 18 российских оккупантов, еще 33 ранены: подробности удара ВСУ ракетами Storm Shadow/SCALP по командному пункту на Курщине

В результате удара крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP по командному пункту в Марьино в Курской области РФ ликвидировано 18 российских оккупантов и 33 ранены. Среди них есть также северокорейские наемники. Кроме того, вероятно, в число "двухсотых" или "трехсотых" попал российский генерал.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". По его данным, еще 13 военных РФ получили ранения при разборе завалов на месте прилета.

"В результате удара погибли 18 военнослужащих, еще 33 получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых числятся трое военнослужащих КНДР (двое мужчин с тяжелыми ранениями и одна женщина-медик с легким). Раненые были доставлены в Рыльскую ЦРБ", – сообщил автор.

Большинство пострадавших – офицеры ЮВО (Южного военного округа и ВВО (Восточного военного округа) ВСРФ).

Также сообщается, что в момент удара на КП находился первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Солодчук. Однако пока нет информации о его состоянии. Надеемся, что он также попал на "концерт к Кобзону".

Кроме того, при разборе завалов на месте попадания еще 13 оккупантов получили ранения. Как сообщает канал, сдетонировал "неизвестный боеприпас".

Как сообщал OBOZ.UA:

20 ноября в Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow. ВСУ впервые ударили по военным объектам на территории России британскими крылатыми ракетами.

Целью ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций. Об этом пишет Defense Express.