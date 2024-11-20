Президентский объект с северокорейскими генералами? Стала известна вероятная цель удара Storm Shadow по Курщине

Украина применила не только баллистические ракеты ATACMS, но и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP для атак на территории России. Одним из таких ударов стал объект в Курской области, в частности, в селе Марьино.

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Целью ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций. Об этом пишет Defense Express.

"Единственное логическое объяснение расхода достаточно значительного количества Storm Shadow/SCALP по такому объекту – это наличие там командования группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео из Курщины слышно около 15 взрывов, хотя некоторые из них могут являться результатом работы систем ПВО. Однако само место атаки важно: удар был нанесен рядом с историческим имением Барятинских, которое сейчас функционирует как санаторий, принадлежащий Управлению делами президента РФ.

В восточной части этого объекта располагался военный узел связи, что дает основания полагать, что именно здесь находился командный пункт.

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а об углубленном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая, что именно там действуют и войска КНДР, не исключительно, что на нем могли находиться и северокорейские генералы. Как минимум именно такая категория лиц и такой объект полностью стоит затраты довольно значительного количества крылатых ракет Storm Shadow / SCALP", – утверждают эксперты.

Отметим, что ракеты Storm Shadow/SCALP, имеющие боевую часть весом 450 кг, специально предназначены для поражения хорошо защищенных объектов, таких как командные пункты, и уже использовались для уничтожения подобных целей в Украине, в частности, в случае атаки на командный пункт Черноморского. флота РФ

Хотя точная цель атаки пока не подтверждена официально, подобная операция выглядит логичной.

Напомним, в среду, 20 ноября, в Курской области РФ раздались взрывы. Российские паблики и американские СМИ сообщили об атаке ракетами Storm Shadow. Это явилось первым применением Украиной британских крылатых ракет по территории России.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине избивать вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщал New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне.

Французское издание Le Figaro в тот же день сообщило, что Франция и Великобритания вслед за США якобы позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

А 19 ноября в США официально подтвердили разрешение Украины бить дальнобойным оружием по России.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали состав БК на территории Брянской области.

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