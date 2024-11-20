В Курской области раздались взрывы: ВСУ впервые ударили ракетами Storm Shadow по территории РФ. Видео

В среду, 20 ноября, в Курской области РФ раздались взрывы. Российские паблики и американские СМИ сообщили об атаке ракетами Storm Shadow. Это стало первым применением Украиной британских крылатых ракет по территории России.

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По данным Z-каналов, обстрел начался в 14:50 по местному времени (13:50 по Киеву), раздался сигнал тревоги. Сообщается, что было выпущено до 12 ракет.

В сети местные жители обнародовали видео, на котором виден полет ракеты.

Спустя полчаса после сирены российский губернатор региона сообщил об отбое воздушной тревоги и якобы сбивании двух ракет. При этом он не уточнил, какие именно снаряды были сбиты.

Заявлено, что их сбили в районе Марьино. Вероятно, ракеты атаковали место базирования оккупантов в этом поселке.

Позже о применении Storm Shadow в районе пограничного Рыльска сообщили и Z-военкоры.

Пока что официально эту информацию не подтверждала ни Украина, ни РФ.

Впоследствии американский Bloomberg подтвердил атаку Украины по территории России ракетами Storm Shadow. Издание ссылается на западного чиновника, знакомого с ситуацией, и отмечает, что ВСУ впервые применили эти ракеты для нанесения ударов по военным целям на территории РФ.

"Вооруженные силы Украины впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России, заявил западный чиновник, знакомый с ситуацией. Удары с использованием ракет Storm Shadow были одобрены в ответ на развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины – шаг Москвы, который правительство Великобритании считало эскалацией конфликта", – говорится в сообщении.

А российский Z-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации, отметил, что для одновременного запуска 12 ракет Storm Shadow понадобилось шесть носителей самолетного типа. А время подлета к цели на Курщине составляло примерно от 2 мин. 30 сек до 3 мин.

"Про**ать такую ​​кучу самолетов и ракет надо суметь", – написал автор канала.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщал New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне.

Французское издание Le Figaro в тот же день сообщило, что Франция и Великобритания вслед за США якобы позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

А 19 ноября в США официально подтвердили разрешение Украины бить дальнобойным оружием по России.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области.

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