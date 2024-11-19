Под ударом находился склад БК в Карачеве: Украина впервые применила дальнобойные ATACMS для атаки по территории России

Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области.

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Военная цель в городе Карачев была успешно поражена. Об этом OBOZ.UA узнал из своих источников в Силах обороны Украины.

По данным источников, для поражения арсенала 1046 года центра материально-технического обеспечения вблизи города Карачев Брянской области РФ Силы обороны применили американские ракеты ATACMS. Это вооружение было впервые применено для удара по территории РФ после того, как западные СМИ сообщили об отмене президентом США Джо Байденом установленных ранее на удары американским оружием по России ограничений.

Удар оказался результативным: законная военная цель была поражена.

Как сообщал OBOZ.UA, удар по военному арсеналу вблизи Карачева Брянской области был операцией Сил обороны. Как уточнили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, до 02:30 ночи на территории склада прогремели взрывы и фиксировался пожар и вторичная детонация.

Также сообщалось, что 17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".

Между тем экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что разрешение Белого дома является одним из нескольких основных шагов, которые должен сделать Запад, чтобы обеспечить победу Украины в войне с Россией.