'Пришло время': Борис Джонсон рассказал, что нужно Украине для победы в войне

Полномасштабная война России против Украины длится уже тысячу дней, все это время украинцы демонстрировали невероятную стойкость, мужество и волю к победе. Поэтому западные партнеры Украины обязаны составить реальный план относительно того, как помочь украинскому народу не только выстоять, но и добиться этой победы.

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Ключ к успеху – в уже полученных Киевом разрешениях на удары по военным целям в глубине РФ, а также в оказании мощной военной помощи по механизму ленд-лиза и предоставлении гарантий безопасности для Украины. В этом убежден экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который в сети Х поделился своим видением пути к завершению российско-украинской войны.

"Приближаясь к 1000-му дню борьбы Украины за свободу, мы приветствуем их невероятную храбрость перед лицом наиболее циничной и беспринципной активной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. Украинцы неоднократно доказывали, что они имеют волю победить армию Путина от Киева до Херсона, от Харькова до Курска в самой России. В эту горькую годовщину друзьям Украины пора составить план – не просто уберечь Украину от проигрыша, а обеспечить украинскую победу", – отметил политик.

Джонсон приветствовал решение президента США Джо Байдена разрешить применять дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по складам и другим военным объектам на территории РФ. Пока этого разрешения не было, украинцы, по словам экс-премьера, вынуждены были воевать "с завязанной за спиной рукой".

"Великобритания и Франция должны немедленно дать симметричные позиции для использования крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Кроме того, сейчас пора дать украинцам финансовую огневую мощь, чтобы выжить и выиграть этот конфликт, с помощью кредита в стиле ленд-лиза в размере 500 миллиардов долларов, которые они будут способны выплатить", – перечислил желаемые ближайшие шаги западных союзников, которые помогут Украине победить, Джонсон.

И не менее важны, по его мнению, гарантии безопасности для Украины

"Чрезвычайно важно, чтобы мы решили вопрос о том, что на самом деле Украина – больше не сателлит Москвы, а свободная и независимая суверенная демократическая европейская нация. Это значит, что мы должны иметь смелость и логику, чтобы дать украинцам необходимые гарантии безопасности и объявить в ближайшее время дату вступления Украины в НАТО", – подчеркнул британский политик.

Он уверен: вместе эти шаги – мощная военная поддержка и признание необратимости членства Украины в НАТО – смогут сломить уверенность российского диктатора в своей безнаказанности и в том, что в конечном итоге ему удастся покорить самое большое по территории государство в Европе.

"В совокупности эти меры убедят Путина в том, что стало очевидным с момента его вторжения: что он совершил гигантскую ошибку и что он никогда не покорит украинский народ. Только тогда, когда Кремль по-настоящему осознает это, мир вернется в Украину", – резюмировал Джонсон.

Напомним, 17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине избивать вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".