NYT: Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS

Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине наносить удары вглубь России. Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS.

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Об этом пишет New York Times со ссылкой на официальные лица США. Там отметили, что это ответ на решение России привлечь северокорейские войска к войне. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".

По словам официальных лиц, ракеты ATACMS, вероятно, будут сначала использованы против российских и северокорейских войск для защиты украинских войск в Курской области на западе России.

Кроме того, источники агентства Reuters добавляют, что Украина планирует нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области уже в ближайшие дни.

Издание также подтверждает, что Байден разрешил наносить такие удары по северокорейским войскам на территории РФ.

Впрочем, Белый Дом отказался комментировать то, что ВСУ ударят по РФ уже в ближайшие дни.

Куда может долететь ракета ATACMS: карта от ISW

Как известно, максимальная дальность действия ракет ATACMS – 300 километров. Среди потенциальных целей – аэродром Курска и военные базы вокруг него.

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Хотя официальные лица заявили, что они не ожидают, что этот сдвиг коренным образом изменит ход войны, одна из целей изменения политики, по их словам, состоит в том, чтобы дать понять северокорейцам, что их вооруженные силы уязвимы и что им не следует посылать их больше.

Официальные лица заявили, что хотя украинцы, скорее всего, сначала применят ракеты против российских и северокорейских войск, угрожающих украинским войскам в Курске, Байден может разрешить им использовать это оружие в других местах.

Некоторые официальные лица США заявили, что они опасаются, что использование Украиной ракет через границу может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции.

Однако другие официальные лица США заявили, что, по их мнению, эти опасения преувеличены.

Ранее сообщалось, что Пентагон настроен обеспечить доставку в Украину военной помощи на оставшиеся 7,1 млрд долларов от принятого ранее финансирования Конгрессом до конца работы действующей администрации президента Джо Байдена. Предполагается, что отправки будут производиться еженедельно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне 12 ноября заявили, что США могут использовать в помощь Украине еще 9,3 млрд долларов. По программе Инициативы содействия безопасности Украины (PDA) осталось 7,1 млрд долларов. Еще около 2,2 млрд доступны через программу USAI.

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