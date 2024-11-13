Надо действовать быстро: в Пентагоне уточнили оставшуюся сумму на военную помощь Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают активно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, однако на сегодняшний день остаются ограниченные средства на военную помощь. Как представитель Министерства обороны США Пэт Райдер на военную поддержку Киева по программе Инициативы содействия безопасности Украины (PDA) осталось 7,1 миллиарда долларов.

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Еще около 2,2 миллиарда долларов доступны через программу USAI. Об этом Райдер сообщил 12 ноября на брифинге.

Из этих 7,1 миллиардов долларов, 4,3 миллиарда будут направлены на финансирование помощи в 2024 финансовом году, а 2,8 миллиарда – это возвращенные средства, из которых 2,21 миллиарда остаются на территории США.

"Сейчас у нас есть всего 7,1 миллиарда долларов для Инициативы содействия безопасности Украины, включающей 4,3 миллиарда для 2024-го финансового года и 2,8 миллиарда возвращенных средств, из которых 2,21 миллиарда остаются в США", – сказал пресс-секретарь Пентагона.

Он отметил, что Пентагон планирует действовать быстро и использовать все доступные ресурсы для поддержки Украины в условиях войны с Россией.

"Как было сказано ранее, мы продолжим быстро оказывать помощь, используя эти ресурсы, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами для сдерживания и противостояния российской агрессии. Недавно были объявлены новые пакеты помощи, и в условиях неотложной ситуации на поле боя мы продолжим прилагать максимум усилий для своевременной поддержки Украины", – резюмировал Райдер.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 12 ноября отправляется в Брюссель для переговоров с союзниками в Европе, чтобы обсудить поддержку Киева. В администрации президента Джо Байдена говорят, что прилагают все усилия, "чтобы оставить Украину в максимально сильной позиции" перед приходом к власти Дональда Трампа.

Франция передаст Украине первую партию истребителей Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В нем будут самолеты, оснащенные крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения ударных задач. Также они получат ракеты класса "воздух-воздух" MICA.

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