Удар по складам БК в российском Карачеве был операцией Сил обороны: зафиксирована детонация. Видео

Удар по арсеналу 1046 г. центра материально-технического обеспечения вблизи города Карачев Брянской области РФ был операцией Сил обороны Украины. После атаки на складах зафиксировано по меньшей мере 12 вторичных взрывов.

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Также наблюдалась детонация в районе цели. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе рассказали, что в ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

"По состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели", – говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, перед поражением арсенала в Брянской области объявляли ракетную угрозу. Затем местные жители слышали не менее одного мощного и череды более слабых взрывов, а также наблюдали зарево от пожара в районе расположения складов БК.

Тем временем в минобороны РФ заявили, что в течение ночи якобы "перехватили и уничтожили" 11 украинских дронов над Ростовской областью и еще один над Белгородской.

Уже утром там отчитывались о результатах работы ПВО еще дважды. Сперва заявили о "сбитии" 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью и одного – над Белгородской, чуть позже – про еще 4 дрона, "уничтоженных" над Брянской областью в течение 10 минут.

А в Генштабе ВСУ заверили, что поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться.

Напомним, 10 ноября также сообщалось, что Силы обороны поразили военные склады в Брянской области. В ту ночь прилетело по складам боеприпасов 1060-го центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянской области (бывший 120 арсенал ГРУ).

Тогда прогремели по меньшей мере восемь взрывов, после которых на объекте вспыхнул пожар. Фиксировалась вторичная детонация.