В ночь на 9 октября в российском Карачеве Брянской области прогремели взрывы. Вероятно, "бавовна" посетил состав БК Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны Российской Федерации.

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Об этом сообщили Telegram-каналы. Отмечается, что арсенал расположен рядом с 20-тысячным городом.

Как пишут СМИ, спутниковые снимки с 2021 года свидетельствуют, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранилась под открытым небом.

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По всей вероятности, над ликвидацией российского арсенала поработали беспилотники. В Telegram-каналах пишут о якобы уничтожении на Брянщине по меньшей мере четырех ударных дронов.

На утро в минобороны РФ отчитались, что якобы предотвратили попытки "киевского режима осуществить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа".

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. 24 БпЛА сбиты над территорией Брянской области, 5 БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по 2 БпЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря", – сказано в сводке российского террористического ведомства.

Напомним, в ВСУ отчитались, что в течение двух недель с 23 сентября по 6 октября отминусовали у врага по меньшей мере 13 штабов или командных пунктов. Кроме того, украинские воины уничтожили несколько российских складов с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

"Бавовна" посетила армию РФ в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях Украины, однако больше всего взрывов гремело на территории государства-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 октября в Белгородской области России объявили эвакуацию двух сел Петровка и Соловьевка из-за "частых обстрелов". Эти населенные пункты расположены недалеко от границы с Харьковской областью Украины.

– В ночь на 5 октября дроны атаковали Воронежскую область России. Прилеты пришлись, в частности, по заводу "Этанол спирт". Вспыхнул пожар.

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