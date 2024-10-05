Дроны атаковали спиртзавод в Воронежской области РФ: вспыхнул пожар. Видео

В ночь на 5 октября дроны атаковали Воронежскую область России. Прилеты пришлись, в частности, по заводу "Этанол спирт". Вспыхнул пожар.

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Губернатор области Александр Гусев заявил, что средствами ПВО и РЭБ якобы были "сбиты и подавлены несколько беспилотников". По словам чиновника, ВСУ якобы атаковали "несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию". В результате инцидента один человек получил осколочное ранение, добавил губернатор.

"На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет", – уточнил Гусев.

В то же время, российские Telegram-каналы уточняют, что под ударом оказался спиртзавод в Новохоперском районе Воронежской области.

Напомним, в пятницу, 4 октября, под атакой БПЛА оказалось также село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали семь мирных жителей, также произошло возгорание трех автомобилей, повреждено хозяйственное сооружение, легковой и грузовой автомобили. В то же время, чиновник не уточнил, чьи именно дроны атаковали регион.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Прошлой ночью дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ. Губернатор региона подтвердил атаку, хотя и выдал, что средства РЭБ "подавили" БПЛА, однако один все же упал на территорию предприятия. На объекте насчитывалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

– В Курчатове Курской области России вечером 3 октября раздались взрывы. Россияне пожаловались на "атаку ВСУ", а пропагандисты уже успели выдвинуть версию о "попытке ударить по Курской АЭС".

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