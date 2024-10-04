Размещалось 20 резервуаров с топливом: новые детали атаки дронов СБУ на нефтебазу в Воронежской области

В ночь на 4 сентября дроны Службы безопасности Украины поразили очередную нефтебазу в РФ. На объекте в Воронежской области насчитывалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

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Российская ПВО безуспешно пыталась помешать украинским беспилотникам долететь до цели: известно о по меньшей мере пяти попаданиях и последующем пожаре на нефтебазе. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Службе.

Очередная результативная операция по снижению способности РФ продолжать войну СБУ провела в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны. С помощью дронов была поражена нефтебаза "Аннанефтепродукт" возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ. Там размещалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Россияне пытались отразить атаку. Так, возле базы ночью активно работало российское ПВО. Однако безрезультатно: местные жители сообщали о минимум пяти мощных прилетах дронов и о сильном пожаре, вспыхнувшем после взрывов.

"Помимо активной работы по российским аэродромам, складам с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон "бавовны" в самом разгаре", – отметил источник.

Напомним, утром 4 октября в Воронежской области РФ пожаловались на атаку БПЛА на нефтебазу. После нее, отмечали местные ресурсы, на объекте вспыхнул мощный пожар. Местный губренатор традиционно заявил об успешном "отражении" атаки, в результате которого "один из дронов упал на территорию нефтебазы". Чиновник также уверял, что упал БПЛА на пустой резервуар.

Впоследствии, что Украина атаковала очередную российскую нефтебазу, подтвердили в Генштабе: по данным ГШ, поражен по меньшей мере один резервуар.