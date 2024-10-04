В Генштабе подтвердили удар по базе ГСМ в Воронежской области: есть попадания

Силы обороны Украины в ночь на 4 октября поразили базу горюче-смазочных материалов (ГСМ) российских оккупантов в Воронежской области. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из резервуаров.

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Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Как говорится в сообщении, удар был нанесен по базе хранения ГСМ "Аннанефтепродукт" возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ.

В Генштабе добавили, что в районе вражеского объекта фиксировалась работа российского ПВО.

В то же время подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров.

Вспыхнул пожар.

"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Результаты поражения уточняются. Продолжение следует... Слава Украине!" – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воронежской области РФ ночью пожаловались на взрывы и атаку БПЛА. Громко было в Аннинском районе, где, как утверждали росСМИ, дрон атаковал нефтебазу. На видео с места попадания был виден пожар и слышен звук полета БПЛА. Губернатор Александр Гусев заявил, что РЭБ якобы "подавила" беспилотники, однако один все же упал на территорию нефтебазы, из-за чего загорелся якобы пустой резервуар, а ущерба нефтебазе якобы нет.