Белгородскую область посетила 'бавовна': губернатор жалуется на атаку дронов и раненых

Российское село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области подверглась атакам беспилотников. В поселке есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Причем российское чиновник никак не конкретизировал, чьи именно беспилотники нанесли удар по поселку.

"Ранены семь мирных жителей. Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую - с осколочным ранением ноги бригада скорой везет в больницу № 2 Белгорода. Трем пострадавшим предоставили медпомощь на месте", – отметил губернатор области.

Он добавил, что еще два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую больницу, после оказания медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.

"Кроме того, в результате атак двух дронов-камикадзе произошло возгорание трех автомобилей. В результате еще двух атак БПЛА повреждено хозяйственное сооружение, легковой и грузовой автомобили", – проинформировал российский чиновник.

Напомним, что в ночь на 3 октября в Белгородской области уже раздавались мощные взрывы. Местные жители заявили, что регион массово атаковали украинские беспилотники. Но российские чиновники по традиции отрапортовали об "успешной работе ПВО".

Новая Таволжанка является административным центром Новотаволжанского сельского поселения. Село расположено в 8 км юго-западнее Шебекино, у границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, прошлым летом активисты "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" заявили о вторжении и захвате четырех населенных пунктов. Среди них была и Новая Таволжанка. Через некоторое время после этого Вячеслав Гладков признал, что РФ потеряла контроль над поселком.