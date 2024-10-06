Поражено почти 20 объектов: в ВСУ отчитались о "бавовне" за две недели
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по позициям российских оккупационных войск на временно захваченных территориях, а также уничтожать вражеские объекты на территории РФ. В течение двух недель с 23 сентября по 6 октября у врага было отминусовано по меньшей мере 13 штабов или командных пунктов.
Кроме того, украинские воины уничтожили несколько российских складов с боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Вражеские потери подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
"Бавовна" посетила армию РФ в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях Украины, однако больше всего взрывов гремело на территории государства-агрессора РФ.
– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование;
– Донецкий район – два попадания в базирование;
– Макеевка, Донецкая область – минус рембаза;
– Горловка, Донецкая область – попадание в базирование;
– Джанкойский район, Крым – попадание в базирование;
– Бердянский район, Запорожская область – минус ГСМ;
– Авдеевка, Донецкая область – минус КП;
– Васильевка, Запорожская область – минус КП;
– Анна, Воронежская область России – попадание в нефтебазу;
– Пермская область России – попадание в базирование;
– Херсонский район – минус два БК и КП;
– Журавлиное, Курская область России – попадание в базирование;
– Каменск, Ростовская область РФ – попадание в базирование;
– Старый Оскол, Белгородская область РФ – попадание в базирование;
– Новохоперск, Воронежская область России – попадание в базирование.
Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ сбили российский реактивный ударный дрон С-70 "Охотник". Вражеский беспилотник, стоимость которого составляет более $15 млн, упал вблизи Константиновки Донецкой области.
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