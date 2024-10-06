Поражено почти 20 объектов: в ВСУ отчитались о "бавовне" за две недели

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по позициям российских оккупационных войск на временно захваченных территориях, а также уничтожать вражеские объекты на территории РФ. В течение двух недель с 23 сентября по 6 октября у врага было отминусовано по меньшей мере 13 штабов или командных пунктов.

Видео дня

Кроме того, украинские воины уничтожили несколько российских складов с боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Вражеские потери подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Бавовна" посетила армию РФ в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях Украины, однако больше всего взрывов гремело на территории государства-агрессора РФ.

– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование;

– Донецкий район – два попадания в базирование;

– Макеевка, Донецкая область – минус рембаза;

– Горловка, Донецкая область – попадание в базирование;

– Джанкойский район, Крым – попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – минус ГСМ;

– Авдеевка, Донецкая область – минус КП;

– Васильевка, Запорожская область – минус КП;

– Анна, Воронежская область России – попадание в нефтебазу;

– Пермская область России – попадание в базирование;

– Херсонский район – минус два БК и КП;

– Журавлиное, Курская область России – попадание в базирование;

– Каменск, Ростовская область РФ – попадание в базирование;

– Старый Оскол, Белгородская область РФ – попадание в базирование;

– Новохоперск, Воронежская область России – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ сбили российский реактивный ударный дрон С-70 "Охотник". Вражеский беспилотник, стоимость которого составляет более $15 млн, упал вблизи Константиновки Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!