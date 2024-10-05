Силы обороны сбили российский самолет Су-34 в Донецкой области: видео момента

В сети появилось видео с российским Су-34, который был сбит на Донетчине. Он был уничтожен вблизи Константиновки.

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Российский самолет сбили украинские воины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Российский Су-34 уничтожен нашими воинами", – написал он.

Среди первых кадры догорающего после падения вражеского самолета опубликовал лейтенант Вооруженных сил Украины на псевдо "Алекс". Правда, сначала сбитую "птичку" идентифицировали как Су-25.

"Все, что осталось от сбитого Су-25 в районе Константиновки. Вееечный полет!!!" – написал "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер".

По словам начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова в комментарии "Общественное Донбасс", обломки самолета упали в окрестностях и в частном секторе города.

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор – повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", – отметил он.

По другой версии, штурмовик при этом могли сбить сами захватчики.

"Сегодня утром недалеко от Константиновки Донецкой области разбился вражеский штурмовик Су-25. Предварительно, у к*цапов произошел френдли файер", – говорится в Telegram-канале "Третья Сила".

По другой версии, речь идет о Су-34.

Опровергнуть это пытаются российские пропагандисты, принявшиеся уверять, что сбит якобы украинский штурмовик.

Он, по версии пропаганды, якобы упал вблизи Часова Яра.

Однако на одном из распространенных в сети видео видна красная звезда, которой точно нет на самолетах Воздушных сил и которые "украшают" российскую военную авиацию.

Эта же звезда красуется на фото, запечатлевшем, судя по сообщениям, обломки сбитого самолета.

Также в сети появились кадры с, как заявляется, моментом сбития вражеского самолета.

При этом выглядит так, будто сбит российский Су-25 был не с земли, а с другого самолета.

Напомним, ранее СМИ выяснили некоторые подробности о потерях РФ за год боев под Угледаром. На самом деле, точное количество ликвидированных захватчиков установить невозможно. Однако известно, что только две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% от довоенной численности.

Также сообщалось, что накануне, 4 октября, ВСУ отминусовали 1280 оккупантов и 72 артсистемы врага за сутки. Кроме того, украинские воины обезвредили восемь танков, 31 боевую бронированную машину, четыре РСЗО, пять средств ПВО, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня, 85 автомобилей и 11 единиц специальной техники.