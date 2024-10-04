СМИ выяснили, сколько военных потеряла Россия за год боев под Угледаром

Враг заплатил очень высокую цену за захват Угледара. Пока даже примерно нельзя установить общее количество окупантов, которые были ликвидированы нашими военными во время штурмов украинского города, который Россия пыталась захватить с начала войны. Однако есть данные, что только две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% от довоенной численности.

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Об этом пишет BBC. Издание совместно с Медиазоной провело анализ на основе открытых данных и установило, что потери 155-й и 40-й бригады морской пехоты РФ под Угледаром составляют более 2100 человек.

Угледар считается стратегически важным пунктом, ведь он расположен на повышении, и оттуда украинская армия могла наносить удары по логистическим путям врага.

Наиболее напряженными и кровопролитными были бои за Угледарь осенью 2022 года и зимой 2023 года. Тогда на штурм города были брошены элитные отряды морской пехоты – 155-я и 40-я бригады "черных беретов" при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые формирования, состоявшие из мобилизованных и добровольцев.

На основе открытых данных ВВС смогла подтвердить, что во время штурмов Угледара погибли по меньшей мере 211 морских пехотинцев 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, а еще 42 числятся пропавшими без вести. Это почти в четыре раза больше потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших – 19 офицеров, среди которых командир батальона Цирен Любсанов.

Вместе со 155-й бригадой в этих боях принимали участие морские пехотинцы 40-й бригады "Черный берет" из Петропавловска-Камчатского. На основе открытых данных журналисты смогли подтвердить гибель 72 солдат и офицеров этого формирования.

Опосредованно о серьезных потерях "черных беретов" может свидетельствовать тот факт, что в состав 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения "Шторм Z", сформированные из пленных российских колоний.

Стоит отметить, что количество потерь 155-й и 40-й бригад, которые установили журналисты, включают только тех кафиров, о гибели которых сообщалось в публикациях официальных лиц Приморского и Камчатского краев, СМИ и социальных сетях, и место службы которых удалось подтвердить. Реальное количество российских "черных беретов", погибших во время штурма Угледара, может быть примерно вдвое больше – то есть около 570 человек.

К такому выводу журналисты пришли, изучая фотографии с кладбищ в Приморье, Камчатке и в соседних регионах. Они заметили, что там появляются фамилии всех, о которых публично сообщалось, и примерно столько же могил военных, о гибели которых не упоминалось ни СМИ, ни в соцсетях. У одних могил стояли флаги 155-й и 40-й бригад морской пехоты, но места службы других погибших установить не удалось, поэтому их не внесли в список потерь "черных беретов".

С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальное количество морских пехотинцев, ликвидированных украинскими бойцами во время штурмов Угледара, может возрасти до 700 человек.

Количество тяжелораненых, то есть тех, кто окончательно "списан" из этих двух бригад российских морпехов, может составлять еще около 1400 человек.

При расчете этой категории журналисты опираются на документы о выплате компенсаций всем раненым, уволенным со службы. По данным исследователей, на каждого погибшего русского солдата в этой войне приходится 1,7-2 тяжелораненых.

Итак, общее количество потерь "черных беретов" под Угледаром – до 2100 человек.

По оценкам западных экспертов, довоенный состав 155-й бригады составил около 2900 человек, а 40-й бригады – 2400 человек. Следовательно, только штурм Угледара – без учета других боев – мог выбить до 40% личного состава этих подразделений.

При этом потери России в ходе затяжных штурмов Угледара не ограничиваются только морпехами.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

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