Бои за Угледар стоили России колоссальных потерь: в ISW оценили, способны ли оккупанты на быстрое продвижение. Карта

1 октября появилась информация о вероятном захвате российскими войсками города Угледар. Российские оккупанты вывешивают на зданиях российские триколоры, пропагандисты РФ заявляют, что якобы защитники города понесли значительные потери, тем временем появилась и информация о возможном отходе украинских сил.

Видео дня

В то же время колоссальные потери России за около двух лет боев за Угледар подтверждены, в частности ранее об этом городе практически полностью "стерлась" 155 российская бригада морской пехоты. О ситуации вокруг Угледара говорится в материале американского Института изучения войны (ISW).

В материале аналитики ссылаются на видео с геолокацией, опубликованные 30 сентября и 1 октября. Кадры зафиксировали, как российские войска вывешивают флаги ФР и свободно чувствуют себя в разных районах города. На этом фоне российские пропагандисты начали распространять сообщения о якобы захвате Угледара войсками РФ.

С другой стороны, отмечают в ISW, военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов накануне заявлял о выходе из города части украинской группировки.

"В Угледаре п*дары давят с северо-запада на северо-восток города, пытаются замкнуть. Часть наших ребят планово отошли с ныне занятых врагом позиций, для недопущения окружения. Ситуация остается напряженной, не без потерь, дроны", – писал Бунятов в своем Telegram -канале "Говорят снайпер" в 16:31 1 октября.

Российские "военкоры" утверждали, что выход украинцы начали в конце дня 30 сентября и что оккупантам не удалось полностью перекрыть им пути отхода. В то же время, утешали пропагандисты своих читателей в РФ, российская артиллерия и беспилотники якобы нанесли значительные потери украинским подразделениям, которые осуществляли выход из города.

"Масштаб украинских потерь пока неизвестен, но распространенные сообщения о выходе украинских войск свидетельствуют о том, что больший украинский контингент, вероятно, избежал российского окружения, которое привело бы к большим потерям", – отметили в ISW.

Об оккупации города на 20 часов вечера 1 октября заявили и в DeepState. А вот в 72 отдельной механизированной бригаде, которая держит оборону в Угледаре более двух лет, говорят, что "приказа о выходе из города бригада не получала" и что по состоянию на вечер 1 октября, несмотря на то, что большая часть города находилась под контролем россиян, украинские воины удерживали позиции в отдельных районах Угледара.

По данным ISW, проанализировавшим сообщения в российских источниках, в боях за Угледар со стороны РФ в последнее время были привлечены подразделения 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии, 5-й танковой бригады м 37-й мотострелковой бригады из состава 36 общевойсковой армии, 430-го мотострелкового полка 14-й бригады спецназа ГРУ: именно они, мол, были задействованы в захвате Угледара, после чего якобы продолжили продвигаться к западу от населенного пункта Водяное.

То, что на оккупацию города российское командование бросило свежие и обученные подразделения, подтверждал вечером 1 октября и командир батальона беспилотных систем 72 бригады Андрей Назаренко. По его словам, против 72 ОМБр стоят не менее пяти российских бригад.

"Враг давит со всех сторон, сконцентрировал свежие силы, новые бригады и продолжает штурмовать ежедневно десятки раз. Хорошо подготовленные бригады, самое главное — свежие. Наша бригада уже уничтожила девять бригад оккупанта. На сегодняшний день с нами еще борется, по нашей информации, около пяти бригад. Вы должны понимать, что наша бригада стоит борется, делает все, чтобы держаться. А враг еженедельно приводит новые свежие войска, хорошо обученные, тактически обученные, пытающиеся, несмотря на потери живой силы и техники, получить такой желанный для них Угледар", — говорил Назаренко.

Он также добавил, что особо ожесточенные бои за Угледар продолжались в последние полгода.

"Это не был очень быстрый прорыв. Это все происходило в течение более шести месяцев. Враг активно штурмовал флангами, делал все возможное, чтобы потом уже в лобовую пойти флангами на город. Но до этого враг активно штурмовал Водяное, выходил на удобные позиции. Штурмовал шахты рядом с городом", — пояснил Назаренко, добавив, что россияне активно прибегают к "ковровым бомбардировкам" КАБами и ФАБами, не жалея бомб для ударов даже по группе из нескольких украинских воинов.

В ISW соглашаются: если россиянам удалось захватить Угледар – за это они заплатили очень большую цену. За последние два с половиной года Россия совершила здесь много неудачных штурмов, в которых понесла колоссальные потери.

В частности, аналитики приводят воспоминание одного из российских "военных блогеров", который на фоне "победных" сообщений россиян о захвате города вспомнил разговор с одним из высокопоставленных российских офицеров. И тот сказал ему, что решение командования наступать на Угледарском направлении в марте 2022 было необдуманным, а российские войска застрянут на этом городе. "Военкор" намекнул, что тот офицер, мол, ошибался, потому что Угледар якобы таки был захвачен.

Однако он так и не упомянул, что российская оккупационная армия действительно увязла под этим городом на два с половиной года. И все это время несла потери. Особенно значительные – во время двух больших попыток наступления на Угледар, в октябре-ноябре 2022 и в январе-феврале 2023 года. Каждая из попыток стоила России больших потерь личного состава и военной техники. В частности, именно под Угледаром потеряла боеспособность российская бригада 155 морской пехоты.

При этом даже ряд российских источников, празднующих захват Угледара, выражают сомнение, что теперь армия РФ сможет продвигаться вперед гораздо быстрее и достигнет значимых в оперативном отношении прорывов сразу после того, как получит контроль над этим городом.

Некоторые российские "военкоры" отметили, что не ожидают, что линия фронта разрушится после захвата Угледара, потому что украинская армия к северо-востоку от города имеет оборонительные позиции. Да и российским войскам, мол, придется потратить время на "зачистку" Угледара и оборудования в городе плацдарма для дальнейших наступлений.

Один из прокремлевских блогеров попытался выдать Угледар за "последний город на юге Донетчины", на котором якобы базируется "вся украинская оборона" на этой части фронта. И якобы после захвата Угледара российская армия сможет стабильно продвигаться на западе Донецкой области.

Из-за таких заявлений пропагандист подвергся критике от своих же "коллег". Так, один из связанных с Кремлем "военкоров" заявил, что нет оснований полагать, что захват Угледара уничтожит украинскую оборону и даст россиянам возможность свободно пройти к Краматорску и Славянску (что примерно в 170 км от Угледара) после захвата Курахово и Покровска. Этот пропагандист намекнул: такие аргументы игнорируют тот факт, что прежде чем достичь Славянска и Краматорска, оккупантам придется пройти через хорошо укрепленные Константиновку, Доброполье, Покровск, Селидово и Курахово.

Аналитики ISW также склоняются к мнению, что захват Угледара вряд ли даст России значительный перелом в ходе наступления на Донетчине. Ведь этот город не является особенно важным логистическим узлом, а российские войска и до 1 октября контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару, поэтому и раньше уже имели возможность в определенной степени перекрыть украинское материально-техническое обеспечение на этом участке фронта.

К тому же, отметили в ISW, Угледар находится примерно в 30 километрах южнее Покровского направления, где россияне сейчас прилагают основные усилия. Поэтому российским войскам придется маневрировать через 30 километров открытой местности, чтобы существенно поддерживать наступательные операции к юго-востоку от Покровска.

Угледар также расположен в 23 километрах южнее автомагистрали H-15, которая тянется между городом Донецк и админграницей между Донецкой и Запорожской областями, но российским войскам нужно будет продвигаться по открытой местности, чтобы добраться до шоссе – и делать это осенью, когда дожди превратят грунтовые дороги в непроходимую грязь. И даже та дорога, по которой теоретически могли выйти из города украинские воины, уже совсем скоро станет непригодной к использованию из-за дождей. Так что восстановление россиянами механизированных штурмов в этом районе в скором времени будет очень затруднено.

Напомним, ранее накануне в ISW рассказывали, что оккупанты продвинулись в направлении Торецка и пытаются обойти Селидово.

Также аналитики следят за ходом событий на Курщине. Там армия Путина проводит атаки, но одна из колонн попала в ловушку.