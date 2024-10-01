Оккупанты продвинулись в направлении Торецка и пытаются обойти Селидово: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская террористическая армия продолжает продвигаться на Торецком направлении и пытается захватить город. Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что захватчики добились незначительных успехов вдоль улицы Гайдара в западной части Дружбы (северо-восток от Торецка).

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Также враг продолжает активное наступление на Покровском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Военное руководство РФ 30 сентября заявило, что элементы Центральной группировки войск якобы захватили Нелиповку (южнее Торецка), однако в ISW пока не наблюдали подтверждения действий российских войск в северной части Нелиповки. Боевые действия продолжаются в восточной и юго-восточной части Торецка, в том числе в направлении микрорайона Забалка (южная часть Торецка), и в лесных массивах к юго-западу от Торецка в направлении Щербиновки.

В РФ заявили, что оккупационные войска захватили несколько позиций в лесополосах юго-западнее Торецка и продвигаются в направлении Пантелеймоновки и Сухой Балки. В Генштабе ВСУ сообщали, что российские войска провели наземные атаки в районе самого Торецка, юго-восточнее Торецка в районе Железного, южнее Торецка в районе Нелиповки и западнее Торецка в направлении Щербиновки.

Кроме того, враг продолжает быть активен на Покровском направлении. Аналитики отмечают, что оккупанты, вероятно, пытаются обойти Селидово (юго-восточнее Покровска) через его северный и южный фланги и недавно продвинулись на обоих флангах.

Геолокированные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что путинская армия недавно продвинулась вдоль трассы М04 Донецк-Покровск к северу от Селидово. Дополнительные геолокированные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись дальше в направлении железнодорожной линии к югу от Селидово.

Аналитики Института изучения войска также отмечают, что российские оккупанты имели успех в этом же районе около железнодорожной линии к югу от Селидово. Несколько российских пропагандистов утверждали, что войска РФ пытаются окружить Селидово, и сравнивали ситуацию с текущими российскими попытками обойти и окружить Угледар.

Напомним, россияне продолжают наступательные операции на линии фронта, в частности в Донецкой области. Они продвигаются на Покровском направлении, а также в районе Часова Яра.

Ранее в ISW рассказали, что Россия задействовала ФСБ в операции на Курщине, но столкнулась с проблемами. Они обусловлены тем, что Кремль изначально назначил силовиков ответственными за контроль над "контрнаступлением" против наступления ВСУ, но затем продублировал задачи еще минобороны и Росгвардии.