ВСУ отминусовали 1280 оккупантов и 72 артсистемы врага за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "демилитаризовали" 1280 российских оккупантов. В целом за период полномасштабной войны численность потерь армии РФ убитыми и ранеными уже достигла 659 220 захватчиков.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что арсенал вражеской техники за последние сутки также снизился.

В частности, уничтожены и повреждены 8 танков, 31 боевая бронированная машина, 72 артиллерийских системы, 4 РСЗО, 5 средств ПВО, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня, 85 единиц автомобильной техники и 11 – специальной.

Напомним, бойцы Национальной гвардии на Покровском направлении ликвидировали диверсионно-разведывательную группу врага, передвигавшуюся на транспортных средствах. По оккупантам отработали аэроразведчики 11 бригады им. Михаила Грушевского.

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Точным ударом дрона-камикадзе нацгвардейцы сначала уничтожили баги с российскими военными, а потом ликвидировали оккупанта, который выжил и пытался убежать на мотоцикле от пылающей детонирующей машины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сдерживают российских захватчиков в районе Бахмута. Артиллеристы и операторы БпЛА подразделения наносят многочисленные удары по оккупантам в городе и окрестностях, нанося им потери.

– Силы обороны Украины в Луганской области уничтожили один из логистических путей российских оккупантов. С помощью дрона воины подорвали вражескую понтонную переправу.

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