Отработали точно: нацгвардейцы уничтожили ДРГ врага на багах на Покровском направлении. Видео
Украинские защитники продолжают успешно уничтожать вражескую технику и живую силу оккупантов. Так недавно на Покровском направлении нацгвардейцы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу врага, которая передвигалась на транспортных средствах.
Видео операции опубликовали в Telegram-канале Национальной гвардии Украины. По оккупантам отработали аэроразведчики 11 бригады им. Михаила Грушевского.
Точным ударом дрона-камикадзе нацгвардейцы сначала уничтожили баги с российскими военными, а впоследствии ликвидировали выжившего оккупанта, пытавшегося убежать на мотоцикле от пылающей машины, которая детонировала.
Ранее сообщалось, что воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сдерживают российских захватчиков в районе Бахмута. Артиллеристы и операторы БпЛА наносят многочисленные удары по оккупантам в городе и окрестностях, нанося им урон.
Напомним, ранее стало известно, что Силы беспилотных систем уничтожили понтонную переправу в Луганской области. Через нее враг снабжал подкрепление и БК.
Кроме того, в Генштабе подтвердили удар по базе ГСМ в Воронежской области в ночь на 4 октября. Известно о попадании. Точные последствия поражения объекта, что обеспечивал горючим оккупационную армию РФ, устанавливаются.
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