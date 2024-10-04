Силы беспилотных систем уничтожили понтонную переправу на Луганщине, через которую враг поставлял подкрепление и БК. Видео

На фронте в Луганской области защитники Украины уничтожили один из логистических путей российских оккупантов. С помощью дрона воины подорвали вражескую понтонную переправу.

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Удар нанесли операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем NEMESIS. Видео опубликовано в соцсетях командования Сил БС Украины.

Военные подчеркнули, что через эту понтонную переправу на Луганском направлении оккупационная армия РФ поставляла подкрепление своим подразделениям. Также захватчики подвозили по этому пути боеприпасы.

Украинские операторы дронов нанесли по переправе точный удар, благодаря которому та взлетела в воздух.

"Наши подразделения системно работают над уменьшением наступательных возможностей врага!" – отметили в командовании Сил беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого мощно отразили штурм пехоты оккупантов с бронетехникой на Луганщине. В результате враг потерял две боевые машины пехоты и живую силу.

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