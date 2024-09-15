Оккупанты пошли на прорыв позиций украинцев в Луганской области и поплатились. Видео

Украинские защитники из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого показали, как мощно отбили штурм пехоты оккупантов с бронетехникой. В результате враг потерял две боевые машины пехоты и живую силу.

Видео дня

Огневое поражение российским штурмовикам нанесли бойцы 4-го механизированного батальона ОПБр. Видео неудачного штурма оккупантов было обнародовано 14 сентября в официальном Telegram-канале подразделения.

По словам военных, ранним утром в субботу враг пытался совершить штурм позиций 4-го мехбата на двух БМП с пехотой.

Украинские воины применили FPV-дроны, чтобы остановить наступление россиян.

"Обе БМП вместе с пехотой были уничтожены расчетами FPV-дронов 4-го мехбата", – говорится в публикации.

По данным СМИ, события происходили в районе села Макеевка Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW указали, что часть российских полевых командиров продолжают помогать Украине в войне, принимая решения, снижающие общее качество сил РФ. Вместо того, чтобы учить личный состав управлять техникой и применять инновации, они гонят подготовленных "профи" в пехотные штурмы.

Один из примеров – гибель оккупантов с позывными "Гудвин" и "Эрнест", ликвидированных во время штурма на Покровском направлении. В рядах армии РФ их называли "легендарными дронщиками", но полевой командир за критику командования перевел их в штурмовики.

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