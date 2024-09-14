На Покровском направлении уничтожили "самый результативный экипаж БПЛА" оккупантов: фото
На Покровском направлении ликвидированы оккупанты Дмитрий Лысаковский "Гудвин" и Сергей Грицай "Эрнест". В рядах захватчиков их называли "одним из самых результативных экипажей БПЛА".
На уничтожение оккупантов пожаловались российские "военкоры". Они заявили, что Лысаковского и Грицая командование якобы преднамеренно отправило на "мясной штурм".
В частности, незадолго до ликвидации оккупант "Гудвин" писал в переписке в Telegram, что он с сослуживцами выдвинулся в район Мемрика Покровского района Донетчины.
"По инфе от источника, нас комполка распорядился в один конец отправить", – пожаловался он.
Лисаковский воевал против Украины еще с 2014 года, в прошлом был "главой воздушной разведки" террористической "ДНР".
Он и "Эрнест" погибли через четыре дня после того, как их перевели в штурмовики, пишут "Z-военкоры".
Оба оккупанта перед смертью записали видео, в котором обвинили свое командование в работе на Украину.
По их словам, командиры якобы не дают развединформации, не наносят ударов по разведанным позициям Сил обороны Украины, занимаются торговлей наркотиками, а также причастны к "схемам" по армейскому имуществу вместе с "властями ДНР".
Теперь из-за ликвидации "легендарных дроноводов" Департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ РФ якобы начал проверку.
Якобы дело "дошло до самого верха" и речь якобы идет о "преднамеренном убийстве".
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки на фронте в Украине армия РФ потеряла еще 1210 своих оккупантов. Общая численность потерь страны-агрессора убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны уже достигла 632 630 человек.
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