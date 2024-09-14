Россия потеряла за сутки 1210 оккупантов и 190 единиц техники – Генштаб

За прошедшие сутки, 13 сентября, Силы обороны "денацифицировали" на фронте 1210 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны уже достигла 632 630 лиц.

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что за сутки существенно уменьшился вражеский арсенал – уничтожено и повреждено 190 единиц оружия и техники российской армии.

В частности, враг не досчитался 3 танков, 40 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 1 РСЗО, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 71 единицу автомобильной техники и 13 – специальной.

Напомним, в сети показали, как бойцы 63-й отдельной механизированной бригады подорвали БМП на мине и забросали взрывчаткой танк. А защитники из рядов бригады "Месть" Только за несколько последних дней повредили или уничтожили четыре единицы бронетехники, грузовик, несколько складов БК и пехоту армии Путина.

Тем временем в России обрадовались увеличению количества людей с инвалидностью, которые возвращаются с войны в Украине. Центр спортивной подготовки Брянской области похвастался, что более половины оккупантов возвращаются с войны без рук и ног. Благодаря им россияне рассчитывают резко увеличить количество паралимпийцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские бойцы с помощью дрона поразили вражеское укрытие на Запорожском направлении. Соответствующее видео появилось в сети.

– Украинские защитники на Покровском и Ореховском направлениях ликвидировали две системы противовоздушной обороны. Враг потерял БУК и ЗУ-23-2 возле Украинки и Покровска. Также были уничтожены 4 автомобиля и разведывательные беспилотники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!