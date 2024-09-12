Силы обороны поразили две системы ПВО россиян возле Украинки и Покровска – ОСГВ 'Таврия'

Украинские военнослужащие продолжают систематически уничтожать вражеские силы на востоке страны. На Покровском направлении защитники ликвидировали две системы противовоздушной обороны.

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Враг потерял две зенитные установки возле Украинки и Покровска. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

По его словам, на Ореховском направлении войска Сил обороны поразили зенитный ракетный комплекс БУК. Вражеская техника была уничтожена в районе населенного пункта Украинка.

Кроме того, в районе Покровска российские оккупанты потеряли зенитную установку ЗУ-23-2. Также были уничтожены 4 автомобиля и разведывательные беспилотники.

"Растет статистика сбитых беспилотников, которые осуществляют разведку. Наши аэроразведчики научились сбивать их FPV-дронами. Эта статистика поражений разведывательных беспилотников постоянно растет", – заявил Лыховий.

Напомним, в акватории Черного моря 11 сентября наши защитники из состава спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ. Борт подбит удачным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что 11 сентября еще 1270 российских захватчиков стали "трехсотыми" и "двухсотыми". Кроме того, Силы обороны нашей страны отминусовали более сотни единиц техники и вооружения РФ, в частности 73 артсистемы.

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