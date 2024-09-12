Пике на глубину: в ГУР подтвердили уничтожение в Черном море российского истребителя Су-30СМ и показали видео
В акватории Черного моря 11 сентября наши защитники из состава спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ. Борт подбит удачным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса.
Истребитель противника упал в море. Операцию подтвердила пресс-служба Главного управления разведки на официальном сайте.
Оккупанты потеряли связь со своим бортом около 5 утра 11 сентября. Ориентировочно через три часа россияне приступили к поисково-спасательной операции с привлечением самолета Ан-26 и вертолетов Ми-8 и Ка-27.
В обед захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего. Вскоре они увидели обломки уничтоженного самолета.
Су-30СМ принадлежал 43 отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.
На видео наших разведчиков видно пролет истребителя противника, а также контуры лодкина воде. Вероятно, удар по Су-30СМ нанес ПЗРК, установленный на украинский катер. О способе уничтожения борта ведомство подробностей не раскрыло.
"Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов. Борьба продолжается! Слава Украине!" – написали в ГУР МО.
В статистике Генерального штаба ВСУ подтверждено, что 11 сентября 2024 года государство-агрессор потеряло еще один самолет (всего с начала большой войны – 369).
Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным данным, оба пилота российского Су-30СМ не выжили. Вероятно, "задвухсотились" пилот капитан Степанишин Е.В. и штурман капитан Фомин Д.А.
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