Выполнил пуск ракет по Одесщине и пропал с радаров: в сети сообщают об 'аварии' российского Су-30СМ над Черным морем

Поздним вечером 11 сентября российский истребитель Су-30СМ исчез с радаров в 63 км от Железного Порта после того, как запустил ракеты Х-31П по Одесщине. На месте его исчезновения продолжаются спасательно-поисковые работы.

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Оба пилота, вероятно, не выжили. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Как пишет "Крымский ветер", на поиски вылетели вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также многоцелевой транспортный самолет АН-26 с аэродрома ЧФ РФ в поселке Кача Бахчисарайского района Крыма. В квадрате, обозначенном аналитиками Telegram-канала на карте, нашли масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе крыло. Поднять ничего не смогли.

Отмечается также, что на борту находились два российских пилота в звании капитанов. Вероятно, их фамилии – пилот капитан Степанишин Егор Владимирович и штурман капитан Фомин Д.А.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 сентября в Московской области РФ в районе аэродрома "Ватулино" разбился самолет Ан-2. Предварительно погибли все члены экипажа. Предварительная причина аварии – неполадки с двигателем.

– Военный эксперт Олег Катков рассказал, что на вооружении России может находиться еще более полусотни самолетов Ту-22М3. Враг продолжает терять их из-за боевых действий и технических неисправностей.

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