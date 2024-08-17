Сколько бомбардировщиков Ту-22М3 осталось в России: эксперт назвал цифры

Страна-террорист Россия тщательно скрывает информацию о реальном количестве стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Однако по предварительным данным, на вооружении агрессора может находиться еще более полусотни таких самолетов.

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При этом враг продолжает терять Ту-22М3 из-за боевых действий и технических неисправностей. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт Олег Катков.

По его словам, предварительные данные свидетельствуют о том, что на середину 2023 года Россия имела на вооружении 57 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Но Катков утверждает, что реальное количество этих самолетов меньше.

Эксперт подчеркнул, что один из бомбардировщиков был сбит системой противовоздушной обороны С-200 в апреле 2024 года. Еще один Ту-22М3 на днях разбился в Иркутской области из-за технической неисправности.

Также Катков отметил, что два бомбардировщика были повреждены на авиабазе "Оленья" в Мурманской области, а еще один уничтожен в 2023 году на аэродроме "Сольцы".

Эксперт заявил, что до начала полномасштабной войны РФ планировала модернизировать 30 самолетов Ту-22М3, чтобы продлить их эксплуатацию. Он отметил, что производство двигателей для Ту-22М3 прекратилось еще в 1996 году.

"Очевидно, у РФ есть проблемы с поддержанием этих самолетов в соответствующей боевой готовности. В настоящее время основным бомбардировщиком у РФ является Ту-95, на бумаге их около 40 единиц. Информация о реальном количестве самолетов Ту-22М3 тщательно охраняется, поскольку существуют значительные проблемы. Двигатели для этих самолетов не производятся с 1996 года", – добавил Катков.

Ту-22М3 – это модернизированная Россией версия советского самолета Ту-22М. Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с переменной геометрией крыльев предназначен для поражения морских и наземных целей с помощью крылатых ракет, включая ядерные боеголовки и авиабомбами.

Основное вооружение – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с легкой фугасно-кумулятивной боеголовкой и ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой. Также этот бомбардировщик может быть оснащен свободно падающими бомбами

Напомним, в минобороны РФ подтвердили падение бомбардировщика Ту-22М3. Впоследствии стало известно, что один из пилотов бомбардировщика скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля украинские защитники впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 оккупантов.

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