Украина впервые уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, - Олещук

Силы обороны Украины впервые уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он является носителем крылатых ракет Х-22, по которым российские террористы бьют по мирным украинским городам.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук. "Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время сегодняшней атаки впервые были уничтожены две подобные ракеты.

Олещук подчеркнул, что Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории.

"Я благодарю всех, кто сегодня обеспечил этот результат. Зло будет наказано!" – отметил он.

Отметим, что в Ставропольском крае России утром 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Это произошло фактически после ракетной атаки агрессора по Украине.

Впоследствии в сети опубликовали видео с момента падения самолета над Ставропольским краем.

Отметим, что Ту-22М3 – это модернизированная Россией версия советского самолета Ту-22М. Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с переменной геометрией крыльев предназначен для поражения морских и наземных целей с помощью крылатых ракет, включая ядерные боеголовки и авиабомбами.

Основное вооружение – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с легкой фугасно-кумулятивной боеголовкой и ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой. Также самолет может быть оснащен свободно падающими бомбами.

По некоторым данным, на сегодняшний день только страна-агрессор Россия эксплуатирует такие бомбардировщики. Именно из этих самолетов российские террористы наносят ракетные удары по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта над временно оккупированным Крымом российская ПВО, вероятно, сбила собственный самолет Су-27. Это произошло во время перевода противовоздушной обороны окупантов на полуострове в повышенную готовность.

По данным военного партизанского движения "Атеш", причиной "дружественного огня" ПВО захватчиков стало нарастающее напряжение из-за постоянных атак Украины по российским военным объектам в Крыму.

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