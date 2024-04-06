Россия могла сбить собственный самолет из-за ударов Украины по Крыму – британская разведка

Российская ПВО 28 марта над временно оккупированным Крымом сбила собственный военный самолет Су-27. Это произошло во время перевода противовоздушной обороны оккупантов на полуострове в повышенную готовность.

Официально захватчики заявили о "технической неисправности", приведшей к падению самолета, однако гораздо вероятнее, что ущерб российская авиация понесла из-за страха и напряжения, которые испытывают российские оккупанты в ожидании дальнейших ударов Сил обороны Украины. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании, которое базируется на данных британской разведки.

После неоднократных точных и результативных ударов Украины по Севастополю и военным объектам оккупантов в других населенных пунктах Крыма российская ПВО была переведена в повышенную готовность. И результаты не заставили себя долго ждать. За последние месяцы появлялись сообщения о сбитии российским ПВО своих же самолетов над оккупированным полуостровом. Это, считают в британской разведке, дает определенное представление о моральном состоянии захватчиков в Крыму.

Последний известный факт "дружественного огня" российской ПВО по своему самолету, напомнили в британском оборонном ведомстве, был зафиксирован 28 марта: тогда над Крымом россияне сбили свой же Су-27.

Официально с заявлением на этот счет тогда выступил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, заявивший, что произошла техническая неисправность и что пилот выжил. Однако в британской разведке технический фактор подвергли сомнению.

"Существует реальная вероятность того, что не столько техническая проблема, сколько повышенное давление и напряженность среди российских операторов ПВО, вызванные страхом перед дальнейшими действиями Украины, приводят к тому, что они нечаянно вступают в бой со своими собственными пилотами и самолетами", – говорится в сообщении. сообщении.

Британское оборонное ведомство также акцентировало внимание на том, что это не первое уведомление о сбитии россиянами своих же самолетов. Правда, прежде получить 100% подтверждение не удалось. Достоверно известно лишь, что сообщения о таких случаях появлялись после периодов активности украинских сил против российских военных на оккупированной территории Крыма.

"Это событие и другие, если они подтвердятся, вероятно, подчеркивают отсутствие осведомленности и координации между элементами российских вооруженных сил, одновременно демонстрируя вторичное влияние действий Украины", – подчеркнули в МО Британии.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала, как РФ пытается оградить свои самолеты от ударов. С этой целью россияне, например, продолжают рисовать на аэродромах силуэты истребителей.

Правда, российские пилоты тут же дезавуируют все уловки коллег: российские вертолеты по-прежнему регулярно приземляются на нарисованные силуэты истребителей, срывая попытки обмана. Это также раскрывает подлинный боевой порядок и численность самолетов на этих авиабазах.