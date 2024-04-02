Используют приманки: разведка Британии рассказала, как РФ пытается оградить свои самолеты от ударов

Российская оккупационная армия пытается защитить свою авиацию от ударов. Для этого враг прибегает, в том числе, к обманным методах с целью запутать украинских военных.

В частности, россияне продолжают рисовать на аэродромах силуэты истребителей. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В британской разведке отметили, что страна-агрессор вынуждена использовать такие меры из-за успешных ударов ВСУ по аэродромам оккупантов. В частности, на аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму россияне нарисовали истребитель на бетоне.

Разведка Британии заявила, что подобные картины также наблюдались по крайней мере еще на 12 российских авиабазах. Это демонстрирует масштабы обеспокоенности России будущими украинскими ударами и их последствиями.

При этом в разведывательном ведомстве отметили, что российские вертолеты по-прежнему регулярно приземляются на нарисованные силуэты истребителей, срывая попытки обмана. Это также раскрывает истинный боевой порядок и численность самолетов на этих авиабазах.

Напомним, в России обнародовали имена ликвидированных членов экипажа самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, который был сбит над Азовским морем. В сети появились имена 10 оккупантов, однако в украинской разведке считают, что ликвидированных может быть больше.

Ранее сообщалост, что после "самолетопада", в рамках которого украинские военные уничтожили немало вражеских боевых самолетов, в том числе истребители Су-34 и Су-35, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, российским захватчикам стало сложнее проводить разведку на юге.

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