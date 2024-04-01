'Им стало сложнее': в Силах обороны объяснили, как изменилась обстановка на юге после 'самолетопада'

После "самолетопада", в рамках которого украинские военные уничтожили немало вражеских боевых самолетов, в том числе истребители Су-34 и Су-35, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, российским захватчикам стало сложнее проводить разведку на юге. Вследствие этого повысилась концентрация разведывательных беспилотников, которые применяет противник.

Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Media Center Ukraine. По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в операционной зоне на юге, от Запорожья до Одесщины, ежедневно фиксируют около 200 БПЛА именно разведывательного типа.

"Они работают и из акватории Черного моря, работают и вдоль линии боевого столкновения, пытаются максимально собирать информацию и об отдаленных регионах от линии боевого столкновения, глубже в тыл. Но здесь им очень существенно мешает наша система радиоэлектронной борьбы и огневая работа", – отметила Гуменюк.

Наши Силы обороны регулярно уничтожают эти БПЛА войск РФ, отчеты по их ликвидации публикуют на странице Воздушных сил ВСУ.

Благодаря "самолетопаду" снизилась и активность вражеской авиации на Херсонском направлении – там противник очень осторожно использует свою тактическую авиацию.

В большинстве своем ее применяют из акватории Черного моря для нанесения ракетных ударов. Ставка делается не на управляемые авиабомбы, а на противорадиолокационные и управляемые авиационные ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОСУВ "Таврия" заявили, что уничтожение вражеских самолетов повлияло на возможности оккупантов атаковать позиции наших Сил обороны и населенные пункты – количество авиаударов со стороны войск РФ сократилось в полтора-два раза.

Также потеря целого ряда боевых самолетов негативно повлияла на возможности россиян минировать черноморскую акваторию.

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