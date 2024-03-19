Россия после 'самолетопада' значительно потеряла возможности минировать акваторию морей: Плетенчук оценил ситуацию

Потеря большого количества самолетов лишила страну-террориста Россию значительную часть боевых способностей в Черном море. В частности, теперь у врага меньше возможности минировать черноморскую акваторию.

Однако следует помнить, что несмотря на это в Черном море сохраняется чрезвычайно высокая минная опасность. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, для минирования акватории Черного моря российская террористическая армия использовала авиацию. Но после потери очередного истребителя Су-34 в течение нескольких месяцев враг этого не делает.

При этом спикер ВСУ Украины предупредил, что из без этого в море сохраняется чрезвычайная опасность.

"Надо помнить, что в море и без этого было много мин, которые непредсказуемо перемещаются. Также последствия подрыва Каховской ГЭС когда в море смыло все, что могло, в том числе мины. Поэтому много ежедневной работы по поиску и обезвреживанию мин", – рассказал Плетенчук.

Напомним, аналитики констатировали, что недавние потери оккупантами самолетов привели к значительному снижению активности РФ на востоке Украины, однако неясно, как долго продлится такой "страх" у летчиков страны-агрессора. По мнению аналитиков, Россия будет и дальше жертвовать самолетами, чтобы поддержать с воздуха свое наступление.

Ранее в группировке войск "Таврия" рассказали, что поражение самолетов России повлияло на ее возможности атаковать. В течение последних двух-трех недель количество авиаударов сократилось в полтора-два раза.

Как сообщал OBOZ.UA, уничтожение военных самолетов оккупантов – значительный провал для военных усилий РФ, учитывая, что из-за санкций Москва едва производит чуть более нескольких десятков самолетов в год.

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