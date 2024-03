В ISW объяснили, как потеря Россией самолетов повлияла на активность вражеской авиации в Украине

Недавние относительно высокие потери Россией авиации в Украине, похоже, привели к значительному снижению ее активности на восточных направлениях фронта. Но при этом неясно, как долго продлится этой "страх" российских летчиков совершать налеты на украинские позиции и населенные пункты.

Не исключено, что агрессор будет и дальше жертвовать самолетами в намерении поддержать с воздуха наступательные усилия своих войск. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Командующий Военно-воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук 2 марта заявил, что активность российской авиации на востоке полностью прекратилась около 19:00 по местному времени после того, как защитники сбили два вражеских самолета Су-34.

Спикер ВС ВСУ полковник Юрий Игнат позже сказал, что снижение активности российской авиации продолжалось также 3 марта. Кроме того, оккупанты продолжали не использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 после того, как 23 февраля Силы обороны уничтожили А-50У.

Начиная с 17 февраля Военно-космические силы РФ потеряли в Украине 15 самолетов. А это немаловажно для российских военных, учитывая, что страна-агрессор, вероятно, имеет около 300 различных истребителей Сухого.

"Предыдущие потери российских самолетов побудили оккупантов временно снизить активность авиации на всей территории Украины на значительные периоды времени. Хотя остается неясным, как долго продлится нынешний период временного снижения ее активности", – отметили в ISW.

Там предположили, что войска РФ мирились с возросшими потерями самолетов в последние недели, чтобы наносить авиаудары в поддержку продолжающихся наступательных операций на востоке Украины.

"Российское командование может в будущем решить принять на себя риск продолжения потери авиации в погоне за дальнейшими тактическими успехами", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению специалистов ISW, войска РФ готовы рисковать дальнейшими потерями тактической авиации ради успехов на востоке Украины. Вероятно, их основной целью является участок фронта на линии Авдеевка – Донецк.

