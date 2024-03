Россия готова рисковать потерями авиации ради успехов на востоке Украины – ISW

Оккупационные российские силы, судя по всему, готовы рисковать дальнейшими потерями тактической авиации ради успехов на востоке Украины. Вероятно, их основной целью является участок фронта вдоль линии Авдеевка – Донецк.

На этот факт указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они оценили "упрямство" российских летчиков в намерении применять КАБы после того, как украинские защитники со средины февраля сбили уже более дюжины вражеских самолетов.

Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожили очередного российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром 1 марта наносил бомбовые удары по украинским позициям на востоке.

Командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук позже заявил, что украинские силы попытались сбить еще два самолета Су-34 и один Су-35 оккупантов, но был обезврежен только один Су-34.

Так, с 17 февраля защитники Украины сбили уже 15 самолетов Военно-космических сил РФ на востоке (на Авдеевском и Мариупольском направлениях, над Азовским морем).

Спикер Воздушны сил ВСУ полковник Юрий Игнат также заявил, что Россия прекратила использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем в течение последних шести дней после потери модернизированного А-50У 23 февраля. По его словам, отсутствие самолетов ДРЛО вынуждает российские Су-34 и Су-35 подлетать ближе к целям для нанесения ударов.

Аналитики напомнили, что предыдущие потери российской авиации побудили ВС РФ временно снизить ее активность на всей лини фронта. Но возросший уровень потерь самолетов в последние недели еще не побудил агрессора значительно снизить активность тактической авиации.

По оценкам ISW, российские войска временно установили ограниченное и локализованное превосходство в воздухе в последние дни захвата Авдеевки. Сейчас они, вероятно, пытаются восстановить его, чтобы продолжать поддерживать тактическое наступление на Авдеевском направлении, и решили, что продолжение этих атак при поддержке с воздуха перевешивает риск потери большего количества самолетов.

"Хотя потеря 15 самолетов и, возможно, нескольких высококвалифицированных пилотов примерно за две недели не является незначительной для российских военных, учитывая, что Россия, вероятно, имеет около 300 различных истребителей ГКБ Сухохо", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что подразделения получили дополнительные инструменты, которые позволили чаще сбивать самолеты РФ. Потери авиации стали серьезным психологическим ударом и по российским военным летчикам.

