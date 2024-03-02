В Воздушных силах заявили об отработке по двум самолетам армии РФ: первые подробности

Украинские военные 2 марта ударили зенитными управляемыми ракетами по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. В настоящее время в Воздушных силах Вооруженных сил Украины ожидают подтверждения поражения.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. "Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата!" – написал он в официальном Telegram-канале по состоянию на 17:08.

Командующий ВС ВСУ рассказал, что враг продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб с самолетов тактической авиации.

"Летать оккупантам становится все труднее, но нам нужно больше систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо!" – заявил Олещук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 марта Воздушные силы уничтожили очередной российский Су-34. Украинские партизаны обнаружили место его падения в районе Мариуполя. В войне против Украины оккупанты потеряли уже 38 таких самолетов.

– Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Воздушные силы получили дополнительные инструменты, позволяющие чаще сбивать российские самолеты. По его словам, потери авиации стали серьезным психологическим ударом по летчикам-оккупантам.